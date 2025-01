Sport.quotidiano.net - Promozione e Prima Categoria. La Jesina si è rimessa in marcia. Borghetto e Castelfrettese pari

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lasembra in ripresa. Sei punti nelle ultime due uscite, secondo posto riconquistato riprendendo quel Vismara che sabato, proprio contro la, ha patita la seconda sconfitta (di fila) in campionato. "E’ stata una vittoria molto importante, ci tenevamo perché era uno scontro diretto - le parole di Omiccioli, allenatore della-. Abbiamo fatto un bel primo tempo segnando un gran gol poi nel secondo siamo andati un po’ in sofferenza. Davanti avevamo una bella squadra che gioca un bel calcio, fisica e che merita la classifica che ha, ma penso che lanon abbia rubato niente facendo un grandissimo risultato in un campo difficilissimo". Dietro non corrono invece sia la Vigor Castelfidardo - beffata proprio in pieno recupero dal Lunano che prende così un punto sul campo fidardense - sia il Marina e la Biagio Nazzaro Chiaravalle che nello scontro diretto non vanno oltre il pareggio al Comunale di Chiaravalle.