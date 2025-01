Tvplay.it - Prestito con obbligo di riscatto, Douglas Luiz via dalla Juve: è finita

Dopo sei mesi il brasilianoè pronto a lasciare la. E’ tutto vero, la notizia lascia i tifosi gelati.E’ arrivato in Italia quasi come il ‘salvatore della patria’ e invece dopo sei mesi può già dire addio. Il talento brasilianoha trovato grosse difficoltà in questa stagione, fatica a trovare spazio e quando gioca quasi sempre non convince. Per questo allaormai si sono decisi,andrà via nelle prossime ore.condivia: è(Lapresse) TvPlayIl giocatore della Nazionale verdeoro è finito in lista di sbarco e presto potrebbe salutare, laha fatto però un grosso investimento e non può cederlo facilmente, per questo occhio a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Sulle sue tracce ci sono 3-4 club di Premier League e tra le altre cose non è da escludere un clamoroso ritorno alla base per, un ritorno all’Aston Villa, nella squadra dove è letteralmente esploso.