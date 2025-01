Ilrestodelcarlino.it - "Ponte chiuso, stanchi di aspettare"

Dopo due Natali consecutivi e oltre 16 mesi di disagi che hanno dovuto subire il gruppo di famiglie che risiedono in località Prati, nella frazione dilangorino di Codigoro, sembra che, dalla metà di marzo, il tanto atteso, che sovrasta il Canale Malea, verrà completato. "Tuttavia saranno 19 lunghissimi mesi nei quali abbiamo dovuto percorrere con le nostre auto al posto di 3 chilometri al giorno quando c’era il, ai quasi 30, un terzo dei quali su una strada bianca dissestata - afferma Roberto Menegatti - dovendo sostenere costi molto importanti per tante famiglie compresi i guasti dei mezzi, ma quello che al momento ci preoccupa è lo stato di collasso all’interno del canale adiacente, della strada che dal centro abitato conduce al cantiere ovvero strada Ippolito". Menegatti ha sottoposto agli amministratori la possibilità di ottenere una sorta di risarcimento per i danni subiti e in prima persona ha chiesto lumi al comune di Codigoro per avere notizie sul termine dei lavori previsto per fine gennaio.