Donnapop.it - Pippo Franco e la tragica malattia che ha messo a rischio la sua vita: ecco cosa ha avuto il comico

Leggi su Donnapop.it

, uno dei volti più amati e popolari della televisione italiana, ha vissuto un periodo difficile nel 2022 a causa di un malore che hala sua. A 81 anni (oggi ne ha 84), l’attore è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove i medici hanno diagnosticato un attacco ischemico transitorio (TIA), un disturbo che può causare sintomi simili a quelli di un ictus, ma che generalmente ha effetti temporanei.Fortunatamente, il suo stato di salute è migliorato e oggi le sue condizioni sono stabili, sebbene l’episodio abbia suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan.Chehae come sta oggi?Nel 2022,è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un probabile attacco ischemico transitorio (TIA). Sebbene questa condizione possa essere pericolosa, la sua evoluzione sembra essere positiva, e oggi le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.