Sport.quotidiano.net - Modena De Biasi: "Sì, si può ancora risalire"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un pezzo importante della storia gialloblù, alla pari per risultati ottenuti in panchina solo con Alfredo Mazzoni e Vittorio Malagoli: Gianni De, mitico condottiero di quella ‘Longobarda’ che a inizio degli anni Duemila fece il doppio salto dalla serie C alla serie A, è stato ospite lunedì sera della trasmissione ‘Gialli di sera’, andata in onda sulle frequenze di Trc. Il tecnico di Sarmede (attualmente fermo dopo le esperienze con le nazionali di Albania e Azerbaigian) ha parlato sia del ‘suo’che di quello di oggi, suscitando grande interesse e con decine e decine di messaggi inviati dagli aficionados canarini alla trasmissione. "Quando torno qui rivivo flashback bellissimi,si lega a ricordi indelebili. Abbiamo fatto davvero qualcosa di bello e giocando un calcio di qualità, i risultati non sono arrivati per caso.