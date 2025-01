Romatoday.it - Lvpa Frascati calcio, Soli: “Convinto che gruppo potrà risalire in classifica”

Leggi su Romatoday.it

(Rm) – Uno scivolone interno che ha frenato l’entusiasmo, ma non lo ha di certo spento. L’Under 14 sperimentale dellaè stata sconfitta per 4-0 dal Colleferro nel match andato in scena sabato, ma la squadra è già al lavoro per smaltire il k.o. come spiega capitan Roberto.