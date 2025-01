Iodonna.it - La collezione LV Uomo AI 25/26 è una proposta eclettica e stratificata in bilico tra passato e presente, tra sartorialità e workwear, tra Francia e Giappone

Archiviata la settimana della moda maschile di Milano, è tempo di spostarsi nella capitale francese. Dove la sfilata Louis Vuitton2025 ha inaugurato la Paris Fashion Week Men’s dedicata all’Autunno-Inverno 2025/26. Un giro in tram con Louis Vuitton. E Takashi Murakami X Remember The Future è il titolo dell’ultimafirmata dal direttore creativo Pharrell Williams, che per l’occasione ha scelto di collaborare con un gigante dell’industria (e suo grande amico).