Gamerbrain.net - Kingdom Come Deliverance 2: Svelati i contenuti post-lancio

Anche se2 non è ancora uscito sul mercato, già si parla di, che verranno distribuiti nei prossimi mesi, ed espanderanno ulteriormente la storia e il mondo di Henry. Alcuni di essi saranno gratuiti, altri invece a pagamento, scopriamoli insieme.Gratuiti e Migliorie per2I primi aggiornamenti sono pensati per migliorare l’esperienza, ed introdurranno le seguenti novità:Il barbiere, che introdurrà la possibilità di personalizzare l’aspetto di Henry, modificandone acconciatura, barba e baffi.La modalità Hardcore, per chi cerca una sfida più intensa e realistica.Le corse a cavallo, che aggiungeranno una nuova attività ricreativa e competitiva al gameplay.Espansioni Maggiori: Storie e Avventure InediteNel periodo compreso tra l’estate e l’inverno, verranno distribuite tre grandi espansioni, che approfondiranno la trama principale:Crushes with Death: un’avventura intrigante incentrata su un misterioso artista con un passato enigmatico.