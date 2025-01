Ilrestodelcarlino.it - "Invertita la rotta, sanità in tutto il territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo davvero! Loro chiudevano, noi restituiamo i servizi ai territori - lo spiega in una nota l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli - In approvazione gli Atti aziendali, sigillo indelebile che, insieme al nuovo piano sanitario e alle infrastrutture ospedaliere che stiamo realizzando e rigenerando, avviano una vera e propria rivoluzione nelladelle Marche". "I campioni a sinistra delle chiusure devono essere un ricordo che non dobbiamo dimenticare - scrive Baldelli - Abbiamo invertito laper restituire progressivamente ai marchigiani la dignità e l’orgoglio di avere unapubblica inil. Basti pensare ai 319 mln di euro di investimenti dedicati agli Ospedali e Presidi di Pesaro, Fano, Urbino, Pergola, Cagli, Fossombrone ai quali si aggiunge Sassocorvaro.