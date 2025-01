Fanpage.it - Il caso “dossieraggio” di Torino: perché l’ex carabiniere che arrestò Riina spiò i dipendenti della Kerakoll

La prima inchiesta sul dossieraggio illegale, che ha preceduto quella Milanese, è ora in Tribunale a. A gestire il sistema di spionaggio in questosarebbe stato anche Riccardo Ravera,in pensione, nonché ex membro"Crimor" che quando era comandata dall'allora generale "Ultimo" il 15 gennaio 1993Totò. Ravera era stato incaricato di spiare i, i collaboratori e l'ex amministratore delegatoda Andrea Remotti, ex amministratore delegatosocietà modenese.