Il 29 gennaio è il giorno del capodanno cinese

Il nuovo anno comincerà ufficialmente il 29, ma i festeggiamenti prenderanno il via con la “Cena della riunione” del 28 e proseguiranno fino al 12 febbraio. Per prepararsi all’anno del serpente di legno Yin (nello zodiacoi dodici segni sono annuali e corrispondono non solo a un animale, ma anche a un elemento, e al segno maschile o femminile), le comunità cinesi di tutto il mondo hanno un calendario di manifestazioni che prosegue, adattandosi ai luoghi e ai tempi, da millenni, e che comprende banchetti, musica, sfilate, fuochi d’artificio, spettacoli di piazza e la famosa danza del dragone, simbolo del mostro antropofago Nian, portato in una sorta di processione per le strade illuminate a festa.Ma il programma, fittissimo – non a caso in Cina coincide con un lungo periodo di vacanza – prevede anche visite ai parenti, quelli vivi, e quelli defunti, al cimitero, e agli amici, per l’augurale bàinián, con la consegna ai bambini delle tipiche buste rosse hóngb?o, contenenti soldi e messaggi di affetto.