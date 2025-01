Movieplayer.it - Grande Fratello, Helena Prestes su Lorenzo Spolverato, nuove rivelazioni: “forse non dovrei dirlo”

Leggi su Movieplayer.it

Il rapporto traprima dell'inizio delè stato raccontato dalla modella brasiliana durante un'intervista rilasciata prima del ripescaggio.ha deciso di raccontarsi senza filtri in un'intervista rilasciata a Chi Magazine, svelando nuovi dettagli sul suo rapporto cone le tensioni vissute nella Casa del. La modella brasiliana, già al centro di alcune polemiche per i suoi comportamenti, ha offerto una visione più intima della sua esperienza. Il rapporto con: dalla complicità alla delusioneha confessato che tra lei ec'era un legame ancor prima dell'inizio del reality. "non, ma io e lui ci eravamo già scritti prima di entrare nella Casa. Ci eravamo conosciuti per .