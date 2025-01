Iltempo.it - "Era tutto inventato", Marco Baldini: ecco la verità sul gioco d'azzardo

Leggi su Iltempo.it

«Sto vivendo, tanto per cambiare, un periodaccio». Così, conduttore radiofonico noto per il suo sodalizio con Fiorello, in un'intervista al Corriere della Sera. Nel suo periodo d'oro, racconta, «arrivavo a quasi un milione di euro l'anno, stavo sugli 800mila», mentre ora dice di avere «29 euro».ha negato di essere stato ludopatico: «Con il mio avvocato ci inventammo la storia deld'compulsivo, che era l'unica scappatoia» per «pararmi da un guaio peggiore, e qui non posso andare oltre». Oggi, afferma, «mi guardano con sospetto. Con il passato che ho avuto, con quello che è stato scritto su di me la gente ci pensa non due volte, ma venti volte a darmi una mano. E alla fine dicono di no». Ma «se sono arrivato a questo punto non incolpo nessuno, l'errore è stato mio».