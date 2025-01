Anteprima24.it - Eboli, domani sera il concerto de Il Volo al PalaSele

Tempo di lettura: 2 minutiDopo gli straordinari show nei palazzetti di Jesolo, Milano, Treviso, Firenze Bologna, Torino e Roma, il tour de IL, Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport, si sposta al Sud e la prima tappa, unica in Campania, è aldidove sono attesi, giovedì 23 gennaio.“Abbiamo un grande rapporto con il pubblico campano, non vediamo l’ora di poterci esibire a” hanno dichiarato gli artisti “questosarà un’emozione particolare, abbiamo giocato molto sulla produzione, non solo basandoci sulla forza delle canzoni del nostro repertorio ma anche cercando di lasciare un’esperienza visiva a chi viene a vederci dal vivo quest’anno”.La scaletta presenta un mix perfetto tra tradizione e innovazione che valorizza le singole personalità dei tre artisti.