Lanazione.it - Donne aggredite con la siringa a Pisa, ‘l’uomo nel video virale non c’entra’

, 23 gennaio 2025 – «Riteniamo che l’uomo che si vede nel, diventatoin questi giorni, non sia coinvolto nel caso delle punture selvagge». Il questore diRaffaele Gargiulo spiega che in queste ore è stata rafforzata la presenza degli agenti che si stanno dedicando a questi episodi, tre giovanicon l’ago di una(una a settembre e due nel weekend appena trascorso). Uncon un uomo con laè stato condiviso nelle scorse ore su molti gruppi facebook ed è rimbalzato in diverse chat. «Faccio appello ai cittadini: se avete sospetti o notizie, non scrivetele sui social, ma chiamate le forze dell’ordine». (C)enricomattiadelpunta A seguire le indagini è la squadra mobile della questura diche sta passando al setaccio le immagini delle telecamere.