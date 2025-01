Ilprimatonazionale.it - Come riparare un Mac lento e ottimizzarlo

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Un Mac che funziona lentamente non rallenta solamente la tua produttività ma può anche essere sintomo di problemi sottostanti che necessitano di maggiori attenzioni. Prima che la situazione peggiori, ci sono diverse azioni che puoi intraprendere per migliorare le prestazioni e la velocità del tuo dispositivo. Scopriamo nelle prossime righeottimizzare un Mac e farlo tornare alla sua velocità originaria.Verifica lo spazio di archiviazioneUno dei motivi più comuni per cui un Mac èè la mancanza di spazio libero. MacOS richiede spazio per file temporanei e per l’ottimizzazione del sistema. Quindi, ti suggeriamo di controllare lo spazio disponibile andando in in “Informazioni su questo Mac” e poi “Archiviazione”. Se lo spazio libero è inferiore al 15%, è il momento di fare pulizia.