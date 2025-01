Nuovasocieta.it - Capodanno cinese: il 2025 sarà l’anno del serpente di legno

Ilè una delle festività più importanti e celebrate non solo in Cina, ma in tutto il mondo, da milioni di cinesi e appassionati delle tradizioni orientali. Nel, ilcadrà il 29 gennaio e darà il via a un periodo di festeggiamenti che durerà per circa due settimane. Anche quest’anno Torino si unisce alla numerosa comunità orientale presente in città per festeggiare fino a raggiungere il culmine con la “Festa delle Lanterne”, che segna la fine del periodo di celebrazioni e il ritorno alla vita quotidiana. Ogni anno è associato a un animale dello zodiacoe questo èdeldi, un segno che porta con sé specifiche caratteristiche e significati come longevità e ricchezza.“Celebrare questo importante appuntamento per una delle comunità più numerose nella nostra città – sottolinea l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia – è un segno di attenzione per tante le culture e tradizioni che arricchiscono il nostro territorio.