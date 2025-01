Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, cresce l’ottimismo per Garnacho: Manna in pressing

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilsta cercando di dare una brusca accelerata al proprio. La società vuole stringere i tempi per dare a Conte il sostituto di Kvaratskhelia, passato al PSG in questa sessione invernale. Il profilo chiamato a prendere il posto del georgiano è già stato individuato da tempo, e corrisponde al nome di Alejandro. Il direttore sportivo Giovannista aumentando ilsul calciatore e punta a sbloccare l’affare al più presto con la giusta offerta al Manchester United., Conte vuole: si può chiudere a 60 milioni di euro Ildelè stato scosso dall’addio improvviso di Kvaratskhelia, ma gli azzurri si sono fatti trovare pronti. Conte, insieme alla società, ha repentinamente individuato in Garancho l’elemento adatto a rinforzare l’attacco partenopeo.