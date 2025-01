Oasport.it - Boxe, Etinosa Oliha a una vittoria dalla sfida per il Mondiale! Designato l’ultimo avversario alla scalata

è a una soladal meritarsi a tutti gli effetti il diritto di combattere per conquistare la cintura iridata di una delle quattro sigle di riferimento del panorama dellainternazionale. Il pugile italiano incrocerà i guantoni con lo statunitense Kyrone Davis nei prossimi mesi (sede e data sono ancora da definire) e il vincitore avrà la possibilità dire il kazako Zhanibek Alimkhanuly, Campione del Mondo IBF dei pesi medi.Il nostro portacolori, 26enne piemontese ribattezzato El Chapo, è imbattuto con 21 vittorie all’attivo (9 prima del limite), è reduceschiacciante affermazione ottenuta lo scorso settembre contro Alexander Pavlov e si è issato al secondo posto nel ranking della IBF (la prima posizione non è assegnata). Il suo rivale è un 30enne che vanta un record di 19 vittorie (6 per ko), 3 sconfitte e un pareggio.