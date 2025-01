Juventusnews24.com - Araujo Juve, sfuma l’obiettivo per la difesa: attesa la firma sul rinnovo con il Barcellona. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24incol Barça per il difensore uruguaiano.gli aggiornamenti di mercatoNienteper. Tutto confermato: come riferito da Fabrizio Romano, infatti, il difensore rinnoverà con il.Il nuovo accordo di Ronaldcon il Barça sarà valido fino a giugno 2031, contratto di cinque anni e mezzo. Via libera ai documenti che sarannoti giovedì, dunque nella giornata di domani. Il direttore sportivo delDeco ha ottenuto il via libera del giocatore e del suo staff.così uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri.Leggi suntusnews24.com