Iltempo.it - Annullati all'ultimo i concerti di Sting "su consiglio medico": cosa filtra

Saltano all'momento, per problemi di salute non meglio specificati, alcuni deiin programma di. "Sudel suo, a causa di malattia - si legge nel post su Instagram - è con sincero rammarico chedeve cancellare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards questo giovedì e posticipare i suoi3.0 a Phoenix, AZ (originariamente previsti per il 24 gennaio) al 1 giugno e a Wheatland, CA (originariamente previsto per gennaio 26) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20° anniversario della Cherrytree Music Company, ora in corso il 29 maggio. I fan dovrebbero conservare i biglietti per gli spettacoli posticipati, poiché saranno onorati nelle nuove date.si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente ed esprime la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione", si legge sul profilo social ufficiale del cantautore.