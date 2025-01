Lanazione.it - Vigili: la ’carezza’ delle multe. A picco le sanzioni sulla velocità. Stangata solo agli accessi Ztl

di Matteo MarzottiAREZZONon. È il primo pensiero che viene in mente scorrendo i numeri di un intero anno di attività della polizia municipale di Arezzo. Un bilancio che arriva nel giorno in cui si celebra il patrono dei, San Sebastiano, e che dopo la messa in Pieve officiata da don Alvaro Bardelli, ha permesso al sindaco Ghinelli e al comandante Poponcini di fissare anche gli obiettivi per il 2025. E proprio il primo cittadino insieme al comandante ha voluto concludere le celebrazioni con uno scatto insieme ai nuovi dieci agenti che presto entreranno in servizio. "Abbiamo investito molte risorsepolizia municipale - ha spiegato il sindaco Ghinelli - sia in termini di attrezzature che di uomini, avendo ben chiaro come obiettivo quello di dare una risposta precisa e puntuale sul territorio.