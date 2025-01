Thesocialpost.it - Tragedia nella notte, fiamme altissime mentre la gente dorme: morti e feriti gravi

Un grave incendio è divampato in un hotellocalità sciistica di Kartalkaya, situataprovincia di Bolu, nel nord-ovest della Turchia. Il bilancio è tragico: almeno 10e 32. Le emittenti locali hanno mostrato immagini drammatiche, con il tetto e i piani superiori della struttura avvolti dalle. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite.#Turchia Incendio in una stazione sciistica: almeno 10, diversi. Lo riporta il Ministero dell'Interno turco. Lesono divampate al quarto piano di un hotel di Kartalkaya a Bolu. Ancora da definire le cause dell'accadutopic.twitter.com/SApejY0JMc— Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 21, 2025 Secondo quanto riportato da Trt News, l’incendio è scoppiato intorno alle 3.30 di, corrispondenti all’1.30 in Italia, e avrebbe avuto origine nel ristorante dell’hotel, un edificio di 12 piani.