Tagli alle università botta e risposta | Nove milioni in meno e più spese

L’affonda: Berninia le scialuppe: una “striscionata“ e il grido dei ricercatori dell’“Assemblea precaria universitaria Milano“ hanno anticipato l’inaugurazione dell’anno accademico della Statale. "Mentre in tutta Italia ministra e rettori si organizzano per festeggiare l’inizio di un nuovo anno accademico, per noi si prospetta un futuro fatto di precarietà – hanno scandito al megafono – stiamo assistendo al progressivo smantellamento dell’pubblica e del diritto allo studio". Sotto la lente, in questo caso, il disegno di legge per la valorizzazione della ricerca. "Il testo è ancora in fase di esame parlamentare e non ha quindi ancora prodotto alcun effetto", replicano fonti del ministero dell’, pungolate pochi minuti dopo su un altro tema: ial Fondo di finanziamento ordinario.