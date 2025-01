Ilgiorno.it - Schianto nella notte, 50enne perde la vita

CASALMAGGIORE (Cremona), morto unitalo argentino residente a Sabbioneta, nel mantovano. Il gravissimo incidente è avvenuto lungo la statale 343 Asolana nel tratto tra San Giovanni in Croce e Casalmaggiore. A bordo di una Mercedes cabrio vi erano una 31enne bresciana di Desenzano del Garda, proprietaria dell’auto, e la vittima, Diego Herman Lerme. Poco prima di mezza, secondo una prima ricostruzione, ad un certo punto la donna al volante avrebbe perso il controllo della sua auto, forse per le condizioni non ottimali della strada, in uscita da una curva. La vettura si è imbarcata e poi ha sbandato verso il ciglio di destra, finendo contro spalla di cemento di un ponticello carrabile all’ingresso di una abitazione. L’impatto contro il manufatto è stato tremendo, tanto che la Mercedes si è impennata ed è andata a terminare il suo volo contro una seconda spalla, anche questa in cemento.