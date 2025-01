Roma studente crea immagini porno con le foto delle alunne e della prof e viene sospeso I compagni | Non è abbastanza

Leggi su Open.online

I corpi erano quelli di modi nudo etrici di contenuti per adulti, i volti, invece, quelli diessoresse e compagne di classe. A generare lecon l’ausilio di un’app tramite un chatbot di Telegram, è stato unodel liceo scientifico Newton di. I deepfake sono poi finiti su WhatsApp e da lì sono arrivate anche alle dirette interessate determinando la sospensione del ragazzo a partire da oggi. Il giovane, che frequenta la quinta superiore, ha ricevuto anche una denuncia alla polizia postale in seguito a un esposto. Secondo quanto riportano il Messaggero e l’edizionena di Repubblica, leusate per generare legrafiche erano state scattate durante le lezioni, inquadrando compagne di classe eessoresse che loro malgrado sono state denudate dall’intelligenza artificiale.