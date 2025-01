Lanazione.it - Quarant’anni al servizio dell’economia aretina per Studio Astra

Arezzo, 21 gennaio 2025 –al. Il 2025 è un anno storico perche, fondata nel 1985, ha raggiunto un importante traguardo con cui trova consolidamento tra le più longeve agenzie italiane specializzate in consulenza strategica di marketing, comunicazione e pubblicità. L’anniversario rappresenterà un’occasione per raccontare e ripercorrere le evoluzionie dell’imprenditoria locale nel corso degli ultimi quattro decenni, con un percorso che troverà il proprio fulcro nell’organizzazione di una mostra dal titolo “Quarant” che sarà ospitata da sabato 5 aprile a domenica 13 aprile al Circolo Artistico in Corso Italia. L’attività diha preso il via su intuizione di Paolo Crociani che, dopo una formazione al fianco di personalità del calibro di Brunetto Del Vita (produttore dei più significativi spot di “Carosello”), ha costituito una delle prime agenzie professionali del settore con cui ha contribuito al consolidamento, allo sviluppo e alla creatività di oltre milleduecento brand del territorio aretino e non solo.