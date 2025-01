Ilfattoquotidiano.it - Pochi “big”, i designer emergenti trovano finalmente lo spazio che meritano alla Milano Fashion Week Uomo: ecco chi sono e i 10 brand di nicchia da tenere d’occhio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si è chiusa unainsolita, più silenziosa del solito, orfana di colossi come Gucci, Moschino, Etro, Fendi e J.W. Anderson. Molti dei “big” hanno scelto infatti di unire le collezionie donna in un’unica sfilata a febbraio, complice un settore che, come ha ammesso anche il numero uno di Confindustria Moda Sergio Tamborrini, “dovrà ridisegnare una serie di elementi cui eravamo abituati”. Un’occasione d’oro, però, per idie i talenti, che hanno approfittato dei riflettori per conquistare l’attenzione di stampa e buyer, spesso penalizzati in passato da calendari troppo fitti e dominati dai grandi nomi.Per questi, spesso senza il supporto di grandi gruppi, partecipareè un investimento coraggioso e oneroso: “Viaggiamo con le collezioni in valigia“, raccontano, “e investiamo tutto sulla presentazione per farci conoscere”.