Quotidiano.net - Perché abbracciare fa bene alla salute e aiuta contro l'ansia

Martedì 21 gennaio 2025 si celebra la Giornata Internazionale dell’Abbraccio, che desidera ricordare a tutti noi il valore di un gesto tanto semplice quanto potente. La ricorrenza arriva, non per caso, dopo il celebre Blue Monday, eletto giorno più triste dell’anno. La fine delle vacanze di Natale e il freddo, che è ancora accompagnato da molte ore di buio, non rendono gennaio un mese facile: il cattivo umore può farsi sentire. Tuttavia, la Giornata Internazionale dell’Abbraccio arriva a combattere la tristezza con la forza di un pensiero luminoso: abbracciarsi non è solo un modo per esprimere affetto, bensì una vera e propria medicina in grado dire lafisica e mentale. Eccoun abbraccio potrebbe essere la cosa migliore da fare oggi. Come l’abbraccio riduce lo stress e l’Nel 1986 Kevin Zaborney, pastore del Michigan, istituisce il World Hugging Day.