Pallamano Riccardo Trillini | I nostri avversari non sono abituati al nostro gioco La sfida con la Germania è un sogno

L’Italia continua a stupire ai Mondiali di. La nazionale allenata daha vinto quest’oggi la sua terza partita nella rassegna iridata, battendo la Cechia con il punteggio di 25-18, rimanendo così in corsa addirittura per un’incredibile qualificazione ai quarti di finale.Dopo i successi con Tunisia ed Algeria, oggi è arrivato il successo contro la Cechia al termine di un’altra prestazione di alto livello da parte degli azzurri, che finora siarresi solamente ai padroni di casa della Danimarca. Giovedì l’Italia affronterà la fortissimaed una clamorosa vittoria contro i tedeschi proietterebbe addirittura la nazionale italiana tra le migliori otto del mondo.Il DTha commentato così la vittoria di oggi, analizzando anche come l’Italia sia una squadra dalimprevedibile e che può mettere in difficoltà molte formazioni: “Sicuramente la fiducia che aumenta partita dopo partita è importante, ma vorrei sottolineare anche il livello delche questa squadra esprime.