Iodonna.it - Nata nel 1986 da un'idea di Kevin Zaborney, la giornata è un'occasione per ricordare l'importanza di questo gesto semplice ma potente che può ridurre lo stress, migliorare l'umore e rafforzare i legami affettivi

Leggi su Iodonna.it

Infreddissimo gennaio, mentre l’inverno stringe la sua morsa, c’è un modo per nulla costoso di scaldarsi dentro e fuori. Sì, perché oggi 21 gennaio, è la GiorInternazionale dell’Abbraccio, un giorno del tutto speciale che ricorda il potere di untantoquanto straordinario: quella stretta calorosa che ha il potere di far stare bene e di allontanare tristezza e malinconia. L’abbraccio tra il cane e il padrone che ha commosso il web X 21 gennaio 2025, è la Giordell’AbbraccioNon è un caso che questa celebrazione cada proprio in gennaio, in un mese contraddistinto da un velo di malinconia e tristezza causate dal post-festività e, se ci si vuole credere, dal fantomatico Blue Monday.