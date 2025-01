Puntomagazine.it - Montella: Continua in Irpinia la campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

in visita a Calabritto: incon la comunità per prevenire leProseguono nei comuni dell’gli incontri con i cittadini, promossi dal Comando Provinciale deidi Avellino, per contrastare il fenomeno delleai danni degli.Nei giorni scorsi, il Comandante della Stazione deidi Calabritto ha incontrato la comunità di frazione Quetta, all’interno della chiesa Santa Maria del Carmine.In particolare, il 19 gennaio, al termine della messa celebrata dal Parroco Don Alfonso Cardellicchio, il Maresciallo ha preso la parola dal pulpito per offrire preziosi consigli su come difendersi da questo odioso fenomeno che colpisce soprattutto la fascia più anziana della popolazione.Durante l’in, sono state fornite indicazioni pratiche per riconoscere i comportamenti tipici dei truffatori, con una raccomandazione principale: contattare sempre il numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, prima di effettuare pagamenti o consentire l’ingresso in casa a sconosciuti.