Los Angeles e non solo: volatilità idroclimatica, cos'è e perché dovrebbe preoccuparci

Fluttuazioni sempre più improvvise e frequenti tra condizioni meteorologiche insolitamente secche e condizioni molto umide, con conseguenze pesanti e difficili da gestire. Gli esperti definiscono questa condizione “” e proprio su questo tema cruciale, e sul suo legame con il riscaldamento antropico, si concentra un importante saggio, a cura di un gruppo di scienziati, uscito da poco su “Nature”. Lo sintetizza il climatologo Luca Mercalli: “Si passa sempre più frequentemente da un estremo all’altro. A un evento ne segue un altro di segno opposto, manca un periodo di transizione di un clima normale”. Gli impatti dellasono più gravi di quelli associati a siccità o eventi alluvionali isolati.Transizioni quintuplicati in scenari estremi“L’articolo è importante”, spiega a sua volta il fisico Antonelli Pasini, “questaviene per la prima volta misurata attraverso un indice standardizzato di precipitazione ed evotraspirazione, per vedere i passaggi nella frequenza e nell’intensità tra periodi secchi e siccitosi e periodi umidi, potenzialmente alluvionali”.