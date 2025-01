Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, 2-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: break del serbo, da fermo nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Si allunga lo scambio, commette un errore di dritto il.40-30 Erroraccio con lo smash a rimbalzo. Non può scambiare.40-15 ACE (2°), servizio che ricalca la “T”.30-15 Prima vincente.15-15 Di poco lungo il lob in allungo di.0-15 Non spinge ancora al massimo negli spostamenti. Chissà se lo farà prossimamente. Il passante lungoriga di rovescio diè vincente.2-0 NOOO! Spara un dritto lungoriga potentissimoe ottiene il! Pazzesco!40-A Clamorosa risposta di dritto, vincente, la seconda di fila. Che fenomeno!40-40 Meravigliosa risposta dadi, di dritto e vincente!40-30 Servizio e contropiede di dritto.30-30 Nuova risposta nei piedi di rovescio die punto!30-15 Prima vincente.