La trottola Weston McKennie

È da almeno due anni chepassa l’estate a chiedersi dove andrà a vivere. Nemmeno ci fa caso l’americano. È da una vita che va così. Una volta, era il 2016, gli chiesero di dove fosse, insomma dove fosse casa sua. Lui sospirò e rispose che era complicato. Poi disse “Texas”, ma non molto sicuro che fosse la risposta corretta.è da sempre che vaga per il mondo. È partito dallo stato di Washington, poi, prima di arrivare a Torino, è passato per il Texas, per Kaiserslautern (dove aveva iniziato a giocare a football americano), in Germania, per Dallas, per la Virginia, per Gelsenkirchen. Prima per seguire suo padre, ufficiale dell’aviazione americana, poi per conto proprio, per inseguire la sua passione pallonara. Ha sempre inseguito qualcosa,