Liberoquotidiano.it - La sentenza che aumenta la pensione: ecco cosa fare per ottenere il ricalcolo dell'assegno

Una recentea Cassazione depositata proprio a fine anno apre nuovi scenari sul calcoloprevidenziale. Infatti, come è noto, chi va inpuò chiedere l'estromissione dal calcolo dei contributi ai fini del rateo da incassare che sono reputati poco vantaggiosi: ovvero un periodo, al massimo di cinque anni, in cui la quota versata è minore, magari per impieghi poco remunerativi. Adesso però questa opportunità non viene data solo a chi si accinge a lasciare definitivamente il lavoro, ma anche a chi inè già andato. Stiamo parlandoa cosiddetta neutralizzazione dei contributi che consente di sterilizzare l'impatto di eventuali versamenti negli ultimi anni primache potrebbero ridurre l'importo del trattamento previdenziale a causae loro caratteristiche poco favorevoli.