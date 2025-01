Lanazione.it - La Città Ecologica: "Si poteva migliorare. Ma ora si vada avanti"

"La nostra osservazione alla variante al progetto della Tramvia è stata respinta, tuttavia restiamo favorevoli a quell’intervento che è il migliore possibile per limitare l’uso dell’auto privata, e chiediamo chespeditamente". Lo afferma in una lunga nota l’associazione ambientalista Laricordando che rispetto ai tracciati precedenti quello approvato ieri in consiglio comunale "conferma il tracciato dalla Stazione centrale all’ospedale di Cisanello, con la costruzione di un nuovo Ponte della Vittoria, il tracciato della linea per l’ospedale che la connette al Cnr-Praticelli-San Giuliano non passa più da Via Nenni, ma dalla nuova viabilità del Cnr (via Ferruccio Giovannini), quindi un po’ più esternamente all’abitato di Cisanello, mentre quello tra la stazione centrale a Piazza Manin, è modificato inserendo un anello unidirezionale sui lungarni Ranieri Simonelli e Sonnino: il primo in prosecuzione di via Crispi scavalcando il Ponte Solferino e il secondo da via Bonanno, scavalcando il Ponte della Cittadella".