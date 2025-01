Juventusnews24.com - Kelly Juve, rilancio per il centrale. Nuova strategia per convincere il Newcastle: ora si pensa a questa proposta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dei bianconeri per ildel. Ora siper lui: i dettagliCome spiegato da Sky Sport, il calciomercatosegue sempre con un certo interesse la situazione di Lloyd. Ilnon ha intenzione di aprire alla cessione in prestito, ma da Torino c’è una.La volontà è quella di mettere sul tavolo un obbligo di riscatto legato alle presenze e al raggiungimento della qualificazione in Champions. Vale a dire: qualora fosse titolare e contribuisse attivamente verrebbe acquistato, altrimenti ci si riserverebbe il diritto di confermarlo o meno.Leggi suntusnews24.com