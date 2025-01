Sport.quotidiano.net - Italrugby, nozze d’argento col Sei Nazioni

Il sipario sul Sei2025 maschile è stato ufficialmente alzato. I rappresentanti delle varie Union (Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia) si sono radunati a Roma dando formalmente il via alla 25a edizione del torneo nella sua attuale configurazione, al quale l’Italia si è unita a partire dal 2000. Per celebrare l’anniversario, i Capitani delle squadre sono stati accolti all'interno del Colosseo, posando accanto alla coppa. In campo, la competizione vera e propria comincerà il 31 gennaio con il match d’apertura Francia-Galles allo Stade de France. "Il Seiè un evento unico nel panorama sportivo, l’occasione annuale più amata del rugby. Ogni momento è cruciale non solo per i giocatori, ma anche per i milioni di tifosi che rendono speciale l’esperienza del torneo.