Ilfattoquotidiano.it - “Ho scritto io la seconda canzone italiana più famosa nel mondo e campo con i diritti. Ho una cavalla, tre cani, un asino e ora prenderò un alpaca”: Gatto Panceri si racconta

L’ha scritta lui anche se al Corriere della Sera spiega che quasi nessuno ne è a conoscenza: ora, dopo la sua intervista, in tanti sapranno che a scrivere Vivo per Lei,più venduta ladopo “Nel blu dipinto di blu” con numeri da capogiro è stato, vero nome Luigi Giovanni Maria: “L’ho composta mentre ero in auto. Era il 1996, collaboravo già con Giorgia, il manager Torpedine mi chiama e mi dice: c’è questo giovane davvero bravo, ha un repertorio lirico, trova qualcosa che si adatti alla sua vocalità. Ho pensato al mio amore per la musica ed è nata Vivo per Lei”. Quando la canta ai suoi concerti, dice, “mi capita di cogliere sguardi stupiti. L’ho scritta io, ma gli autori ormai li citano solo al Festival di Sanremo“.E naturalmente il guadagno che arriva da quel brano è cospicuo e ‘a getto continuo’.