Grande Fratello, nominati, eliminato e il dramma di Pamela Petrarolo

Chi è statonella puntata di lunedì 20 gennaio del? Chi sono stati i? Ecco cosa è successo in una serata ricca di polemiche, litigi e colpi di scena del reality show condotto da Alfonso Signorini. Shaila e Lorenzo contro tutti Il bigliettino Le polemiche L’Leon I concorrenti ripescati Shaila e Lorenzo contro tutti Le loro liti furibonde seguite da momenti di passione eccessiva e ostentata: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ormai noti come gli Shailenzo, sono inevitabilmente finiti di nuovo al centro delle polemiche. Secondo Luca Calvani e Stefania Orlando la loro è una coppia forte per motivi di gioco e di strategia all’interno della Casa del. Non è così per Cesara Buonamici: l’opinionista difende la loro relazione a spada tratta.