Donnapop.it - Ex concorrente del Grande Fratello umilia Signorini «Conduttore di me*da», attacco violento: ecco chi è

Un exdelha insultato Alfonsovia social: cosa ha detto? Ma soprattutto: chi è?A rendersi protagonista di questa parentesi è Daniele Dal Moro, che ha avuto spesso da ridire suldel, sia durante il suo percorso al reality, che una volta uscito. Non è la prima occasione, infatti, in cui l’exsi pronuncia contro il padrino della trasmissione.Cosa ha detto questa volta? Nonostante Daniele sia statodelper ben due volte (prima nella sua versione originale e poi in quella Vip), sembra che non abbia gradito il trattamento ricevuto dagli autori e da Alfonsostesso. Nelle ultime ore lo ha fatto presente ancora una volta.Exdelinsulta AlfonsoDi recente, Daniele Dal Moro si è espresso contro il programma e controstesso; c’è da dire che è risaputo ormai che l’exdelnon sia in ottimi rapporti con la trasmissione e nelle ultime ore ha ribadito il concetto.