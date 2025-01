Terzotemponapoli.com - Casale analizza la vittoria del Napoli: “Movimenti decisivi di Anguissa, McTominay e Politano”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Pasquale, ex calciatore dele oggi tecnico, è intervenuto su Radio Marte durante il programma ForzaSempre perre i dettagli tattici dellaazzurra a Bergamo contro l’Atalanta. Secondo, idisono stati determinanti per sorprendere la squadra di Gasperini e guadagnare tre punti preziosi.: Una nuova formula tattica senza KvaratskheliaCon l’addio di Kvaratskhelia, Antonio Conte ha adottato soluzioni tattiche in grado di compensare la perdita di qualità tecnica. “Isorprendenti disono stati, con il suo dinamismo, ha completato un sistema capace di mettere in difficoltà l’Atalanta,” ha spiegato.Lukaku ha giocato un ruolo cruciale, anche se non per la prestazione individuale: “Viene giudicato troppo per i gol e poco per il lavoro di squadra.