Sport.quotidiano.net - Basket in carrozzina. La Santo Stefano in Regione

È stata presentata inla squadra diindella Asd S.Sport di Porto Potenza, la cui storia è iniziata nel 1976, adesso milita nel campionato nazionale di serie A e che ora sarà impegnata a Madrid nell’European Champion Cup. Il presidente Francesco Acquaroli e l’assessore Chiara Biondi hanno fatto gli onori di casa. "È grande la forza di questi atleti – ha detto Acquaroli – che si mettono in gioco con dedizione e sacrificio per raggiungere enormi risultati sportivi. Siete motivo di grande orgoglio per il messaggio che va oltre lo sport da condividere con la comunità marchigiana". "Siete la dimostrazione – ha aggiunto Biondi – che lo sport è inclusione e che a volte le difficoltà rappresentano opportunità. Ogni giorno, con grande impegno, dedizione e spirito di sacrificio, affrontate sfide che vi vedono protagonisti e ora sarete a Madrid".