Liberoquotidiano.it - Attentato a Tel Aviv, accoltellate 4 persone: che fine fa il terrorista

a Tel: quattrosono statenel centro della città, in via Nachalat Binyamin. E uno dei feriti sarebbe grave. In genere la zona presa di mira è frequentata soprattutto da giovani. Un uomo è stato visto correre via con un coltello in mano. Secondo il servizio ambulanze Magen David Adom, ilsarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco sul posto. In un secondo momento poi la polizia ha confermato che l'accoltellamento è stato un attacco terroristico. I feriti sono quattro. Il, secondo le forze dell'ordine, sarebbe arrivato sul posto in motocicletta accompagnato da un'altra persona che è fuggita. I servizi di emergenza hanno fatto sapere che due tra lecolpite, di 24 e 28 anni, hanno riportato ferite moderate nella parte superiore del corpo, mentre altre due, di 24 e 59 anni, hanno riportato lievi ferite.