Spazionapoli.it - Addio Napoli, è tutto fatto: un’altra cessione per gli azzurri, le ultime

Leggi su Spazionapoli.it

Pronti ad: èpronto per l’, Giovanni Manna ha costruito l’operazione ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Si preparain casa. Dopo gli addii di Caprile, Folorunsho, Zerbin e Kvaratskhelia, glisi preparano a salutare un altro dei giocatori che fino a questo momento è stato parte del gruppo sotto la guida di Antonio Conte.L’allenatore ha sottolineato, tra le altre cose, che il club ha operato a delle cessioni (alcune anche importanti) e questo per forza di cosa dovrà spingere la stessa società a trovare delle soluzioni per il mercato in entrata.Certo, i nomi che orbitano attorno alci sono: dopo l’di Kvara, tanto per fare un esempio, quello di Alejandro Garnacho è diventato un dei profili che sta maggiormente stuzzicando la piazza.