Addio Kvaratskhelia retroscena incredibile | emerge un nuovo motivo

Napoli calcio – ultimissime. Arriva una rivelazione a sorpresa sull’diundietro la sua scelta.L’diè stato un schock per i tifosi del Napoli. L’idolo della piazza e miglior giocatore dell’annata che aveva regalato il quarto Scudetto ha lasciato il club in modo molto improvviso, unendosi a gennaio al Paris Saint-Germain. Supporters e addetti ai lavori si sono così interrogati su cosa possa aver scaturito questa improvvisa rottura, dividendo le responsabilità fra società e lo stesso calciatore. La grande maggioranza ha comunque preferito puntare il dito proprio contro il georgiano, reo di aver scelto tempi e modalità sbagliate per l’al Napoli., ildi UgoliniHa provato a raccontare ulterioridi questo dolorosoMassimo Ugolini, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di “Ne parliamo il lunedì”.