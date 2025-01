Ilfattoquotidiano.it - A complete unknown, Timothée Chalamet è il perfetto sconosciuto Bob Dylan

Cosa pensava e cosa pensi oggi, cosa sia stato e voglia essere Bobartisticamente e umanamente non lo scoprirete certo andando a vedere A, come risuona un verso di Like a rolling stone, rimane, anche dopo il film di James Mangold, “un”. Inafferrabile, schivo, di pochissime parole, auto oscurato dietro quei Rayban ottundenti,è l’artista che non vuole farsi etichettare in maniera identica per tutta la vita, che vuole seguire la strada musicale che gli pare, che come gli dice Johnny Cash – nel film – “continua a suonare contro i poteri forti”.Forti o deboli che siano i poteri, ma anche la musica digià negli anni settanta, il biopic targato Disney è un compitino ben fatto, risoluto nella forma quanto basta per non diventare dileggio tra cinefili, circoscritto nel tempo e nel contenuto per non tirarla troppo per le lunghe per chi si annoia facilmente.