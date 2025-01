Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Sturm Graz in diretta, segui tutti gli aggiornamenti

(calcio d’inizio 18:45)(3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Palestra, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Scalvini, Djimsiti, Bellanova, Ruggeri, Cuadrado, Ederson, Brescianini, Lookman, Vlahovic.(4-3-1-2): Scherpen; Malic, Aiwu, Wüthrich, Lavalée; Yalcouyé, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Camara, Bøving. All. SäumelA disp. Khudiakov, Bignetti, Geyrhofer, Schopp, Karic, Hierländer, Zvonarek, Horvat, Jatta, Grgic.Arbitro: Rumsasgliin17:30 – Le formazioni ufficiali: sorpresa Toloi nella difesa nerazzurra, in avanti parte fuori Lookman, riposa anche Ederson.17.10 – I bus delle squadre stanno arrivando allo stadio in questi momenti.16:45 – Cancelli aperti, tira già aria nerazzurra al Gewiss Stadium!16:00 – I primi bus che trasportano i tifosi austriaci sono partiti da Piazzale Alpini per raggiungere lo stadio: previsto pienone nel settore ospiti, con 1.