WWE | Bayley passa ufficialmente a RAW

Con ilggio definitivo di Raw su Netflix, la WWE ha reso ancora più fluido ilggio dei wrestler tra un brand e l’altro, aprendouna sessione di “mercato” in cui i due general manager, Adam Pearce e Nick Aldis, avrebbero facoltà di fare degli scambi e di portare volti nuovi nei rispettivi brand. E in vista della puntata di questa sera, sembra proprio che il roster del brand rosso si sia arricchito di un nome molto importante.Firma ufficiale, sul ring già staseraCome annunciato da Adam Pearce sui social media della WWE, infatti, il GM di Raw ha ottenutola firma di, con l’ex campionessa mondiale che già da questa sera entra a far parte del roster. Non solo: dopo lo scontro verbale avvenuto sul ring la scorsa settimana con Nia Jax, questa sera le due si affronteranno sul ring, in un match che abbiamo visto più volte nei mesi scorsi ma che ora che Nia ha perso la cintura avrà una dinamica diversa.